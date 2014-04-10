Байден уверен в победе над Трампом после провала на дебатах

Глава США объяснил, почему не выйдет из президентской гонки.

Американский президент Джо Байден заявил, что уверен в своих способностях победить своего предшественника в Белом доме, который сейчас также баллотируется на место главы государства. Выборы на должность руководителя администрации США в Вашингтоне состоятся на территории страны в ноябре 2024 года. В интервью журналистам местной телекомпании ABS News член Демократической партии, глава США заметил, что за последние месяцы инфляция упала, его оппонент успел стать "осужденным уголовником".

Да, да и еще раз да. Мы собираемся победить. Джо Байден, глава США

Напомним, что издание The Washington Post информировало о том, что американский сенатор Марк Уорнер, представляющий Демократическую партию от штата Вирджиния, в настоящее время пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате Конгресса США для того, чтобы призвать Джо Байдена к выходу из предвыборной гонки.

Байден в радиоинтервью назвал себя чернокожей женщиной.

Фото и видео: YouTube / ABC News