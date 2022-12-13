Байден утверждает, что Путин "уже потерял Украину"

Лидер Белого дома рассказал о том, что Россия не сможет успешно завершить СВО.

Американский президент Джо Байден утверждает, что российский президент Владимир Путин "уже потерял Украину". Об этом глава государства упомянул местным журналистам в эфире телеканала PBS. Ранее лидер Кремля заявлял о том, что специальная военная операция на Украине неизбежно завершится победой Москвы. Он зафиксировал положительную динамику по развитию плана Вооруженных сил России.

Смотрите, нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что опросы о несогласии американцев с его политикой "не имеют значения".

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour