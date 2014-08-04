Байден уснул на Трансафриканском саммите

Политик в очередной раз подтвердил свое прозвище "Сонный Джо".

Уходящий из Белого дома в январе 2025 года американский президент Джо Байден, которого его предшественник и сменщик на высшем государственном посту в вашингтонской администрации Дональд Трамп время от времени называл Сонным Джо,, снова уснул на важном международном мероприятии. На этот раз конфуз с иностранным политиком зафиксирован в ходе Трансафриканского саммита, проводимого в Анголе. В кадре трансляции видно, что Джо Байден закрыл лицо рукой и осунулся. Авторы новостного портала Trending Politics указали, что президент США был похож на студента, который пришел на утреннее занятие после ночной пьянки.

Президент Джо Байден настолько устал уклоняться от вопросов о помиловании своего сына, что, кажется, заснул во время Трансафриканского саммита в Анголе в среду. публикация Trending Politics

В кадре показано, что уставший президент США сидит за столом и в какой-то момент начинает "кивать" головой под речь одного из спикеров. Политик зажмурил глаза и закрыл часть лица рукой. Спустя пару секунд он будто бы приходит в себя и даже поднимает голову. Однако спустя мгновение рука президента едва удерживает тяжелеющую голову от падения на стол.

Байдену потребовалась помощь президента Анголы в преодолении ступенек.

Фото и видео: Telegram / СОЛОВЬЕВ