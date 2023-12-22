Байден сфотографировался с женщиной, которой не было

Глава США позвал Дебору Росс,, хотя женщины не было в городе.

Американский президент Джо Байден рассказал, что сфотографировался на публичном мероприятии в штате Северная Каролина с местной конгрессвумен, хотя в тот момент законодатель находилась совершенно в другом месте - Вашингтоне. Сразу же после этого высказывания политик из Белого дома уточнил аудитории, что все перепутал. Он заметил, что упомянутая им женщина на самом деле сейчас должна находиться в столице, где она борется за права населения.

Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла... Джо Байден, президент США

Напомним, что глава государства Джо Байден регулярно допускает оговорки во время подобных мероприятий. Для примера, а конце октября 2023 года американский лидер поблагодарил палестинский народ вместо президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за доставку гуманитарной помощи в сектор Газы. Дополнительно лидер США перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с иностранным гостем в администрации страны.

Байден заявил, что считает хуситов террористами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости: США