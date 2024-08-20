Байден: мировым лидером могут быть лишь США

Джо Байден утверждает, что мировым лидером могут быть только Вашингтон. Соответствующее заявление сделал действующий глава Белого дома, выступая перед сторонниками на национальном съезде Демократической партии США. Мероприятие организовано в Чикаго.
Без Америки <...>. И это не шутка, я говорю буквально: кто может вести за собой мир, кроме США?" - заявил 19 августа президент США. "<…> Америка побеждает, и это идет на пользу миру.
Джо Байден, президент США
Политик напомнил коллегам о том, что кандидат на высший государственный пост от Республиканской партии Дональд Трамп в настоящее время называет Америку терпящей провал страной. Джо Байден задал вопрос о том, какой же сигнал его оппонент подает миру, говоря о США как о терпящем провал государстве, которое постигают неудачи. Джо Байден в качестве реакции на эти высказывания назвал Дональда Трампа неудачником.
Байден заявил, что знает по именам больше мировых лидеров, чем кто-либо.
Фото и видео: YouTube / CBS News
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