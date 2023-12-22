Байден считает, что США не нужно оккупировать Афганистан для борьбы с ИГ*

Глава США оценил противостояние с боевиками в регионе.

Американский президент Джо Байден уверен в том, что у его страны не было необходимости продолжать оккупировать территорию Афганистана для противодействия террористической группировке ИГ. Соответствующее заявление сделал глава государства в Вашингтоне, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с коллегой из Кении Уильямом Руто. Политики вышли к СМИ по завершению двусторонних переговоров в Белом доме. Корреспонденты попросили объяснить политика несоответствие между тем, что США ранее вывели свои войска из этого ближневосточного государства, стремясь прекратить "бесконечные войны", и тем, что власти все еще поддерживают отправку миротворческого контингента Кении на Гаити.

Очень легко. Есть причина, по которой Афганистан называют кладбищем империй. Вероятность того, что кто-нибудь объединит Афганистан, очень-очень невысока. Это во-первых. Во-вторых, есть иные методы контролировать ИГ, нежели оккупировать Афганистан. В этом нет необходимости. Джо Байден, глава США

В вопросе Гаити Джо Байден указал на то, что страна находится в очень нестабильном Карибском регионе. Он добавил, что в Западном полушарии мира "много чего происходит". США стремятся сделать все возможное для того, чтобы для общественности позиция США не выглядела так, будто Америка просто приходит и говорит, что должно быть сделано.

ИГ* - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация

Байден ушел от ответа на вопрос о наличии у США свидетельств военных преступлений Израиля.

Фото и видео: YouTube / Defense Now