Байден ушел от ответа на вопрос о наличии у США свидетельств военных преступлений Израиля

Глава США призвал не сравнивать Израиль с ХАМАС.

В американской администрации при президенте Джо Байдене ушли от ответа на вопрос о том, имеются ли у Вашингтона свидетельства военных преступлений, совершенных руководством еврейского государства при проведении им наземной операции в секторе Газа. Заявление не смог сделать глава государства, выступая перед журналистами на совместной пресс-конференции с коллегой из Кении Уильямом Руто. Политики вышли к СМИ по завершению двусторонних переговоров в Белом доме. Пресса хотела узнать у политика из США, обладают ли власти данными, которые могли бы подтвердить непричастность ЦАХАЛ армии Израиля). Также корреспондент попросил оценить готовность поделиться такой информацией с прокурорами Международного уголовного суда (МУС).

Мы четко изложили свою позицию касательно МУС. Мы не признаем полномочия МУС в том виде, в котором он их реализует. Мы не считаем, что действия Израиля можно приравнивать к действиям ХАМАС. Джо Байден, глава США

Байден: США не намерены отправлять войска в Гаити для наведения там порядка.

Фото и видео: YouTube / Defense Now