Он считает, что дезинформацию о нём старается распространять президент России Владимир Путин.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что Россия могла распространять дезинформацию о нем. Речь идёт о ситуации с письмами его сына Хантера.

Байден отметил, что разведчики предупредили президента Трампа о том, что его адвокат Джулиани получал дезинформацию от россиян. Он считает, что дезинформацию о нём старается распространять президент России Владимир Путин.

Байден считает, что против него развернулась клеветническая компания, в которой участвует Трамп, Путин и Джулиани.

Ранее Байден назвал Россию главной угрозой для США.

Видео: CBS News