  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:36
172
matveyvn
Код вставки плеера

Байден считает, что Россия могла распространять дезинформацию о нем

0 0

Он считает, что дезинформацию о нём старается распространять президент России Владимир Путин.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что Россия могла распространять дезинформацию о нем. Речь идёт о ситуации с письмами его сына Хантера.

Байден отметил, что разведчики предупредили президента Трампа о том, что его адвокат Джулиани получал дезинформацию от россиян. Он считает, что дезинформацию о нём старается распространять президент России Владимир Путин.

Байден считает, что против него развернулась клеветническая компания, в которой участвует Трамп, Путин и Джулиани.

Ранее Байден назвал Россию главной угрозой для США.

Видео: CBS News

 
Теги: байден, выборы президента сша, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии