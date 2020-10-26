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Байден назвал Россию главной угрозой для США

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Также, по его мнению, серьёзную угрозу для будущего США представляет политика Трампа.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой для Штатов. Заявление он сделал в интервью телекомпании CBS.

Журналистка спросила Байдена о том, какая страна представляет самую большую угрозу для Соединённых Штатов. В ответ он назвал Россию и отметил, что эта страна угрожает военным альянсам.

Во-вторых, я считаю, что самым большим конкурентом является Китай.

Джо Байден, кандидат в президенты США

Он подчеркнул, что от того подхода, который выберет страна, будет зависеть, будут ли США просто конкурировать с КНР — или это перерастёт в более серьёзное противостояние. Также, по мнению Байдена, серьёзную угрозу для будущего США представляет политика нынешнего президента Дональда Трампа, так как он сближается с диктаторами, а "друзьям тычет в глаза".

Ранее Джо Байден пообещал США наступление "темной зимы".

Видео: CBS News

 
Теги: байден, выборы президента сша, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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