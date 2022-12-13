Байден рассматривает возможность предотвратить дефолт без участия Конгресса

Глава США рассказал о том, что советники предлагают ему "законный способ" решения проблемы.

Американский президент Джо Байден заявил во вторник, что рассматривает возможность предотвратить потенциальный дефолт в США по федеральному долгу без участия Конгресса, Палату представителей которого контролируют республиканцы, стремящиеся на своих условиях повысить потолок задолженности страны. Соответствующее заявление глава страны сделал в рамках общения с журналистами на брифинге в Вашингтоне. Политик напомнил о том, что четвертый раздел Основного документа США дает лидеру США возможность решить вопрос с уровнем федерального долга в обход решений Конгресса, который отвечает за повышением уровня потолка госдолга и исключает вероятности дефолта.

Я рассматриваю 14-ю поправку к Конституции США. Но проблема в том, что это должно стать предметом судебного разбирательства. А пока, без повышения, все равно все остается на том же месте. Джо Байден, президент США

Джо Байден рассказал о том, что его советники считают этот способ законным. По мнению президента США, применение поправки вряд ли будет жизнеспособным краткосрочным решением.

Байден подтвердил, что возможный дефолт в США повлечет катастрофические последствия.

Фото и видео: Белый дом