Байден подтвердил, что возможный дефолт в США повлечет катастрофические последствия

В Белом доме ответили на слова Кевина Маккарти.

Потенциальный дефолт по федеральному долгу в США будет иметь катастрофические последствия. Такое мнение перед журналистами в Белом доме выразил глава страны Джо Байден. Политик ответил на просьбу местного корреспондента прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти( представляет республиканскую партию от штата Калифорния) о том, что он допускает возможность дефолта в США.

Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно. Джо Байден, президент США

Джо Байден говорил перед СМИ о плане Кевина Маккарти по повышению потолка государственного долга страны при значительном сокращении бюджетных расходов. Такое предложение внесено в конце апреля 2023 года контролируемая республиканцами Палата представителей в США. Американские специалисты полагают, что контролируемый демократами Сенат Конгресса не поддержит эту инициативу.

Белый дом подтвердил, что Байден планирует встретиться с премьером Испании в Вашингтоне.

Фото и видео: Белый дом