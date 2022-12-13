Глава США рассказал о необходимости реформировать систему полиции в стране.

Американский президент Джо Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления с ежегодным посланием к Конгрессу "О положении страны". Политик напомнил члена Палаты представителей и Сената о том, что был одним из тех, кто добивался введения закона, который вступил в силу в 1994 году. Однако действие документа продлилось всего десять лет. Лидер Белого дома видит необходимость до конца довести реформу правоохранительных органов.

Запретите штурмовое оружие раз и навсегда. За 10 лет, что действовал запрет, число случаев массовой стрельбы снизилось. После того как при попустительстве республиканцев истек срок его действия, количество случаев массовой стрельбы возросло в три раза. Джо Байден, президент США

Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 режима ЧС в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television