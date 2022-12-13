Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 режима ЧС в США

Глава США рассказал о необходимости мониторить ситуацию с ковидом.

Американский президент Джо Байден анонсировал отмену введенного из-за коронавирусной инфекцией режима чрезвычайной ситуации на территории страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления с ежегодным посланием к членам Конгресса США. Политик призвал местных законодателей сохранять бдительность на случай возникновения новых эпидемиологических и санитарных угроз. Он призвал медиков и ученых продолжать мониторить и отслеживать появление и распространение новых вариантов, штаммов COVID-19 в мире, а также заниматься поддержкой вакцин и методов лечения ковида.

Число вызванных коронавирусом смертей снизилось примерно на 90%. Мы спасли миллионы жизней и вновь открыли страну. Мы скоро отменим чрезвычайный режим в области здравоохранения. Джо Байден, президент США

Байден призвал ужесточить антимонопольное законодательство для IT-гигантов.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television