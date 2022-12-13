Глава США рассказал о необходимости избавиться от "нечестного преимущества".

Американский президент Джо Байден призвал ужесточить антимонопольное законодательство для IT-гигантов страны. В ходе выступления перед Конгрессом с ежегодным посланием к законодателям "О положении страны" глава государства подчеркнул, что требуется одобрить правительственные меры, которые помогут не допустить монополии технологических гигантов на внутреннем рынке и не дать крупным предприятиям нечестное преимущество.

Примите законопроект для усиления антимонопольных мер, чтобы не дать большим онлайн-платформам получить нечестное преимущество для своих продуктов. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома пояснил, что американская администрация намерена бороться с так называемыми "мусорными сборами". Речь идет о практике сбора компаниями дополнительных комиссий, установления различных штрафов и наценок, о которых потребитель четко не информируется.

Байден заявил, что его бюджетный проект позволит сократить дефицит на $2 трлн.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

