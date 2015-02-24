Байден призвал ужесточить контроль над оружием в США

По его словам, в стране необходимо запретить боевое оружие.

Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой ужесточить контроль над оружием в стране. Об этом глава государства заявил в телеобращении.

Обращение было посвящено трагедии 22 марта, в которой погибли 10 человек. Напомним, что 21-летний местный житель Колорадо Ахмад Алисса открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers.

Это один из лучших инструментов в нашем распоряжении, необходимый для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия Джо Байден.

Байден намерен запретить боевое оружие, а также устранить существующие недостатки процедуры проверки личности покупателей.

Ранее мы сообщали о том, что база США подверглась ракетному обстрелу в Сирии.

Фото: The Telegraph