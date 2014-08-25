Карин Жан-Пьер рассказала о том, что решение будет принято "стратегически и методично".

Американский президент Джо Байден примет меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с Конгрессом. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. СМИ хотели узнать о чиновницы о том, какие меры готовятся в отношении Саудовской Аравии после решении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти с ноября 2022 года. Карин Жан-Пьер заметила, что с момента вступления в свою должность лидер Белого дома говорил об альтернативном подходе в отношении с СА.

Когда мы в прошлом году приступили к работе, то заморозили все продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии. <...> У президента есть время для переговоров. Он определенно хочет провести консультации с Конгрессом. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь США

Эксперт добавила, что власти страны на текущий момент не приступили к выработке конкретных решений относительно своего отношения к Саудовской Аравии. По словам Карин Жан-Пьер, президент Джо Байден подойдет к вопросу со стратегической точки зрения, методично. Политик будет исходить из того, что решения об изменении отношений Вашингтона с Эр-Риядом следует принимать на основе договоренностей между членами двух партий - демократов и республиканцев.

США изучают конкретные варианты помощи в обеспечении ВСУ спутниковой связью.

Фото и видео: Белый дом

