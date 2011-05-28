США изучают конкретные варианты помощи в обеспечении ВСУ спутниковой связью

Карин Жан-Пьер рассказала о просьбе Илона Маска к Пентагону оплатить счета за поставки терминалов Starlink.

Власти США изучают конкретные варианты помощи в обеспечении Вооруженных сил Украины спутниковой связью. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер выступила с борта самолета. Чиновница пояснила, что в Пентагоне понимают важность вопроса и анализируют конкретные варианты оказания подобной помощи киевскому режиму. Таким образом спикер оценила недавние сообщения о том, что глава компании SpaceX Илон Маск попросил Минобороны США взять на себя оплату поставок терминалов сети Starlink, необходимых ВСУ.

Если вы говорите о Starlink, <...> то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у ВСУ. Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх уведомила прессу о том, что американское военное ведомство считает, что у системы спутниковой связи Starlink на Украине имеются альтернативы. Переговоры ведутся как со специалистами SpaceX, так и с другими организациями.

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Фото и видео: YouTube / The Union Herald