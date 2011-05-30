Белый дом: зима для Европы в плане снабжения топливом будет суровой

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что американцы намерены помочь европейским коллегам в преодолении энергетического кризиса.

В США считают, что зима для Европы в плане снабжения топливом будет суровой. Соответствующее заявление официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала в ходе регулярного брифинга с журналистами. Чиновница выступила на борту президентского самолета, который позже вылетел из Вашингтона в штат Колорадо. В Белом доме пояснили, что намерены оказать помощь своим международным коллегам. СМИ хотели узнать у спикера о том, думают ли власти страны о том, что глобальная энергетическая система находится под угрозой из-за атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Мы весьма заинтересованы в том, чтобы помочь Европе диверсифицировать поставки нефти. ЕС создал целевую группу, которая занимается этим вопросом. И поэтому мы собираемся сделать все возможное, чтобы помочь Европе в это время. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США проконсультируются с союзниками за рубежом о пересмотре отношений с Саудовской Аравией.

Фото и видео: Белый дом