США проконсультируются с союзниками за рубежом о пересмотре отношений с Саудовской Аравией

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что Вашингтон не будет спешить с реакцией.

Власти США проконсультируются с союзниками за рубежом и Конгрессом о пересмотре отношений с Саудовской Аравией. Соответствующее заявление в рамках регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница выступила с борта самолета, который вылетел в штат Колорадо. Пресса попросила прокомментировать ситуацию в связи с недавним решением ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября. По словам спикера, власти намерены взвешенно реагировать на обстановку.

Мы будем пристально следить в течение следующих недель и месяцев, что будет происходить дальше с решением, которое приняли в ОПЕК, и мы будем консультироваться. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что лидер белого дома Джо Байден заявил о том, что американская администрация предпримет действия в отношении Саудовской Аравии. По его словам, рассматриваются различные варианты мер давления на страну.

В Белом доме призвали Россию принять предложение США по обмену заключенными.

Фото и видео: Белый дом