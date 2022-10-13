Карин Жан-Пьер рассказала о том, что с Россией обсуждаются "перспективы".

В Белом доме призвали Россию принять предложение США по обмену заключенными. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне рассказала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. При этом чиновница добавила, что ранее президент Джо Байден выразил СМИ свою уверенность в том, что Москва должна серьезно ответить на инициативу США.

Президент глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение, которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Эксперт подчеркнула, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой относительно перспектив возвращения американских граждан, находящихся в заключении на территории РФ, домой.

Белый дом: Байден не намерен встречаться с Путиным.

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