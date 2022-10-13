Белый дом: Байден не намерен встречаться с Путиным

Карин Жан-Пьер рассказала о том,т что у США нет намерений контактировать с руководством РФ.

Американский президент Джо Байден не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") или других мероприятиях. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Ранее сам глава США отметил, что не видит смысла общаться с коллегой из Москвы на текущий момент.

Президент глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение, которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница пояснила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой по вопросам перспектив обмена американских и российских заключенных.

Белый дом допустил возможность использования российских средств при восстановлении Украины.

Фото и видео: YouTube / Factbase Videos