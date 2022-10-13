Белый дом: Байден не намерен встречаться с Путиным

Американский президент Джо Байден не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") или других мероприятиях. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Ранее сам глава США отметил, что не видит смысла общаться с коллегой из Москвы на текущий момент.
Президент глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение, которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Чиновница пояснила, что американская администрация продолжает контактировать с Москвой по вопросам перспектив обмена американских и российских заключенных.
Белый дом допустил возможность использования российских средств при восстановлении Украины.
Фото и видео: YouTube / Factbase Videos
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