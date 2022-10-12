Белый дом допустил возможность использования российских средств при восстановлении Украины

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что США не будут говорить об Украине без участия Киева.

Белый дом допустил возможность использования российских денежных средств при восстановлении Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер заметила, что урегулирование украинского кризиса должно включать в себя защиту территориальной целостности. СМИ попросили чиновницу оценить данные о возможных переговорах между Владимиром Путиным и бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском.

Приветствуем готовность Зеленского к справедливому миру, который будет включать следующие элементы: соблюдение Устава ООН, защита суверенитета, обеспечение способности Украины защищать себя в будущем, восстановление. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Администрация США призвала наказать ответственные лица за военные преступления, которые совершены во время украинского конфликта. Карин Жан-Пьер добавила, что ранее Джо Байден четко высказался о позиции страны, заметив, что все решения должны приниматься именно киевским режимом, а страны не могут говорить "ничего об Украине без Украины".

Белый дом: США не обладают разведданными о том, что РФ готова применить ядерное оружие.

Фото и видео: Белый дом