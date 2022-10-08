Белый дом: США не обладают разведданными о том, что РФ готова применить ядерное оружие

Карин Жан-Пьер прокомментировала слова Джо Байдена об "армагеддоне".

В Белом доме рассказали о том, что власти США не обладают разведывательными данными о том, что России готова применить ядерное оружие. Также нет никаких сведений, которые могли бы указывать на такие намерения с российской стороны. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер добавила, что Вашингтон не усматривает признаков подготовки Москвы к таким радикальным шагам. США призывают коллег из Москвы к деэскалации напряженности и смягчению собственной риторики в сфере.

Местные корреспонденты поинтересовались у Карин Жан-Пьер, чем было вызвано употребление главой администрации США Джо Байденом слова "армагеддон" относительно происходящей ситуации в мире. В частности, СМИ хотели узнать о том, имеет ли разведка США новую информацию о российских ядерных вооружениях и изменениях в боеготовности арсенала РФ.

Нет, нет. Президент говорил об обеспокоенности по поводу угроз Путина применить ядерные вооружения, как он делал и на ГА ООН, и как мы делали на протяжении последних нескольких недель. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / The Union Herald