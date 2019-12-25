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Байден пригрозил России, что не потерпит вмешательства в выборы США
Сегодня, 11:13
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matveyvn

Байден пригрозил России, что не потерпит вмешательства в выборы США

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Он пригрозил санкциями в том случае, если станет президентом.

Кандидат в президенты США Джо Байден пригрозил России и другим странам о том, что не потерпит вмешательства в выборы США. Об этом пишет издание Medium.

Байден заявил, что если победит в президентской гонке, то вмешательство в выборы расценит как враждебные действия по отношению к США. И его администрация за время его управления страной сделает всё, чтобы страны, вмешавшиеся в выборы, заплатили за свои действия.

Эта цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов.

Джо Байден, кандидат в президенты США

Ранее в Британии не нашли данных "вмешательства" РФ в референдум по Brexit.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, вмешательство в выборы, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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