Байден пригрозил России, что не потерпит вмешательства в выборы США

Кандидат в президенты США Джо Байден пригрозил России и другим странам о том, что не потерпит вмешательства в выборы США. Об этом пишет издание Medium.
Байден заявил, что если победит в президентской гонке, то вмешательство в выборы расценит как враждебные действия по отношению к США. И его администрация за время его управления страной сделает всё, чтобы страны, вмешавшиеся в выборы, заплатили за свои действия.
Эта цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов.
Джо Байден, кандидат в президенты США
Ранее в Британии не нашли данных "вмешательства" РФ в референдум по Brexit.
Фото: pixabay.com
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