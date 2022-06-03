Глава США призвал защитить право американцев на безопасность.

Американский президент Джо Байден предложил запретить продажу штурмового оружия. Соответствующее заявление глава государства сделал на брифинге с журналистами в Вашингтоне. По мнению политика, не следует считать Вторую поправку к Конституции США абсолютом. Он призвал ужесточить контроль за огнестрельным вооружением по стране.

Всегда существовали ограничения на то, каким оружием можно владеть в Америке. Например, пулеметы регулируются на федеральном уровне в течение почти 90 лет, но это по-прежнему свободная страна. Джо Байден, президент США

Известно, что лидер США выступил перед нацией с обращением из-за недавних инцидентов с массовыми стрельбами. Джо Байден сослался на мнение одного из бывших американских судей Верховного суда о том, что ужесточение закона об оружии не скажется на том, что "кто-то лишится своих прав". По словам политика, речь идет о защите свободы о том, чтобы люди могли безопасно идти в магазины, школы, церкви, не боясь быть ранеными или убитыми.

Белый дом: кибероперации США против РФ не противоречат заявлениям о нежелании конфликта.

Фото и видео: Белый дом

