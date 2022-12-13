Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США

Инцидент произошел во время встречи лидера Белого дома с премьер-министром Австралии.

Американский президент Джо Байден после вступительной речи на совместном выступлении с австралийском ремьер-министром Энтони Альбанезе на саммите G7 ("Большой семерки") в японском городе Хиросима попросил журналистов "умолкнуть" в ответ на их шквал вопросов, которые касались ситуации с повышением потолка государственного долга США и возможным дефолтом в стране. В ответ на это политик улыбнулся прессе и попросил их закрыть рты.

Умолкните, ладно? Спасибо... Джо Байден, президент США

Пытаясь ответить на некоторые из множества заданных вопросов, американский президент заявил СМИ, что он абсолютно спокоен относительно разговоров о проблеме надвигающегося дефолта в США. Лидер Белого дома добавил, что ранее принимал участие в поэтапных переговорах с членами Республиканской партии по вопросу увеличения лимита федеральных заимствований. Первая из череды встреч не принесла особого разультата для Вашингтона, а остальные две - да, по мнению Джо Байдена.

Борьба Байдена с зонтом попала на видео.

Фото и видео: Sputnik Ближнее Зарубежье