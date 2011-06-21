Глава США рассказал, что мера поможет снизить цену на бензин и дизель для населения.

Американский президент Джо Байден попросил Конгресс на три месяца отменить топливный налог в США. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего обращения к нации. Политик напомнил, что при покупке каждого баллона с топливом потребитель также оплачивает дополнительный налог в 18 центов (за бензин) и 24 цента за дизель.

Отменяя на три месяца федеральный налог, мы сможем снизить цену и добиться небольшого облегчения для семей. Джо Байден, президент США

По словам лидера Белого дома, антироссийские западные санкции не могли безпоследственно пройти для американской стороны и глобального энергетического рынка. Джо Байден заверил Конгресс в том, что Вашингтон и ЕС понимали, что ограничения спровоцируют рост стоимости на энергетические ресурсы. При этом США намерены в 2023 году произвести рекордный объем нефти.

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Фото и видео: Белый дом