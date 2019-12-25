В Техасе снесут школу, где при стрельбе погиб 21 человек

Дон Маклафлин не назвал сроков по ликвидации школы в городе Ювальде.

В американском штате Техас власти снесут школу города Ювальде, в которой при стрельбе погиб 21 человек. Соответствующее заявление сделал местный мэр Дон Маклафлин. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами с официальным обращением по ситуации.

Я понимаю, и у меня был этот разговор с руководством, школа будет снесена! Вы никогда не сможете попросить ребенка или учителя вернуться в эту школу. Дон Маклафлин, мэр Ювальде

Напомним, что в конце мая 2022 года 18-летний житель из Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Позже лоумышленник был ликвидирован правоохранительными органами. Жертвами трагедии стали 18 несовершеннолетних и трое взрослых граждан США. Данное преступление стало самым кровопролитным подобным инцидентом в стране за последнее десятилетие. Дон Маклафлин не назвал точную дату сноса учебного учреждения.

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Фото и видео: FOX News