  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Техасе снесут школу, где при стрельбе погиб 21 человек
Сегодня, 15:39
68
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Техасе снесут школу, где при стрельбе погиб 21 человек

0 0

Дон Маклафлин не назвал сроков по ликвидации школы в городе Ювальде.

В американском штате Техас власти снесут школу города Ювальде, в которой при стрельбе погиб 21 человек. Соответствующее заявление сделал местный мэр Дон Маклафлин. Чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами с официальным обращением по ситуации.

Я понимаю, и у меня был этот разговор с руководством, школа будет снесена! Вы никогда не сможете попросить ребенка или учителя вернуться в эту школу.

Дон Маклафлин, мэр Ювальде

Напомним, что в конце мая 2022 года 18-летний житель из Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Позже лоумышленник был ликвидирован правоохранительными органами. Жертвами трагедии стали 18 несовершеннолетних и трое взрослых граждан США. Данное преступление стало самым кровопролитным подобным инцидентом в стране за последнее десятилетие. Дон Маклафлин не назвал точную дату сноса учебного учреждения.

Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев.

Фото и видео: FOX News

Теги: fox news, дон маклафлин, стрельба, техас, школа, ювальде
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии