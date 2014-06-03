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Байден показал неуместный жест толпе возмущенных американцев

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Глава США посетил школу, в которой недавно произошла стрельба.

Американский президент Джо Байден показал неуместный жест толпе возмущенных граждан. Фрагмент рабочей поездки лидера Белого дома в начальную школу города Ювальде штата Техас опубликовали местные журналисты с телеканала CBS News. Политик посетил образовательное учреждение, в которым недавно произошла стрельба. На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что президент вместе со своей женой и охраной движется мимо активистов, скандирующих лозунг "Сделай что-нибудь". Таким образом толпа пыталась добиться от политика реакции на произошедшее в школе. В результате Байден показал толпе большой палец, сообщив им о том, что "мы сделаем". Далее он сел в автомобиль и скрылся с места событий.

Взгляните на всю защиту, которой окружен Байден. Ему не нужно беспокоиться или самому нести ответственность за свою безопасность. Именно такими должны быть все наши школы.

пользователь с ником Hoodie Gang в соцсетях

Юзер с ником Sam иронически заметил, что высказывания Байдена напоминают фразу "Ох, Боже, а мы не можем вернуться к разговорам об Украине?". Michael Cordell счел, что требовать что-то от президента США также результативно, как требовать действий от кирпичной стены.

В США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско.

Фото и видео: YouTube / Voice of America

Теги: cbs news, белый дом, джо байден, конфуз, стрельба, техас, ювальде
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Происшествия,

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