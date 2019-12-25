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Байден пообещал скорое освобождение Ирана
Сегодня, 13:58
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Байден пообещал скорое освобождение Ирана

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Американский президент заявил, что в противном случае жители страны освободят себя сами.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США скоро освободит Иран. Такие слова прозвучали в ходе предвыборного митинга в Калифорнии в поддержку кандидата от демократов, сообщает агенство Bloomberg.

По словам президента, в противном случае жители Ирана "освободят себя сами". Во время речи Байдена по улице прошли демонстрации в поддержку протестующих восточной страны. 

Более подробных сведений о плане по освобождению Байден не озвучил. 

Ранее Байден заявил, что на предстоящих выборах на кону демократия.

Фото: Белый дом

Теги: джо байден, иран, мировые новости, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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