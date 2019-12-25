Байден пообещал скорое освобождение Ирана

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США скоро освободит Иран. Такие слова прозвучали в ходе предвыборного митинга в Калифорнии в поддержку кандидата от демократов, сообщает агенство Bloomberg.
По словам президента, в противном случае жители Ирана "освободят себя сами". Во время речи Байдена по улице прошли демонстрации в поддержку протестующих восточной страны.
Более подробных сведений о плане по освобождению Байден не озвучил.
Ранее Байден заявил, что на предстоящих выборах на кону демократия.
Фото: Белый дом
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