Байден пообещал скорое освобождение Ирана

Американский президент заявил, что в противном случае жители страны освободят себя сами.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что США скоро освободит Иран. Такие слова прозвучали в ходе предвыборного митинга в Калифорнии в поддержку кандидата от демократов, сообщает агенство Bloomberg.

По словам президента, в противном случае жители Ирана "освободят себя сами". Во время речи Байдена по улице прошли демонстрации в поддержку протестующих восточной страны.

Более подробных сведений о плане по освобождению Байден не озвучил.

Ранее Байден заявил, что на предстоящих выборах на кону демократия.

Фото: Белый дом