Штабы обоих кандидатов уже заявляли о победе.

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден побил исторический рекорд по количеству голосов избирателей. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Предыдущий рекорд принадлежал Бараку Обаме. Он был установлен в 2008 году.

Сообщается, что Байден на данный момент получил 69 786 232 голоса. При этом подсчёт бюллетеней ещё не закончен. Сейчас у Байдена 238 голосов выборщиков. У действующего президента США Дональда Трампа — 213. Для победы один из них должен набрать 270 голосов.

Штабы обоих кандидатов уже заявляли о победе.

Явка на выборах президента США в 2020 году стала максимальной за 120 лет.

Ранее мы писали, что во Франции назвали голосование на выборах в США историческим.

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