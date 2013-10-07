Байден по ошибке назвал обрушившийся на США осенью ураган Иан" "Иваном"

Американский президент Джо Байден назвал обрушившийся осенью 2022 года на штат Флориду ураган "Иваном". Инцидент зафиксирован во время выступления лидера Белого дома, посвященного экономическим мерам, которые предпринимаются администрацией США.
В прошлый раз я был во Флориде почти месяц назад из-за урагана "Иван". "Иан", извините.
Джо Байден, президент США
Напомним, что ураган "Иан" в конце сентября — начале октября обрушился на юго-западное побережье США, штат Флорида. Стихийное бедствие вызвало в регионе масштабные разрушения и наводнения. Без электричества остались свыше 2,5 миллионов потребителей. Также была парализована работа телекоммуникационных сетей и местных аэропортов. Власти Флориды и США заявили, что ураган нанес "исторический" ущерб.
Байден заявил о получении нефтяными компаниями США рекордных доходов.
Фото и видео: Белый дом
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