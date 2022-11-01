Байден заявил о получении нефтяными компаниями США рекордных доходов

Глава США хочет добиваться снижения цен на бензин.

Американский президент Джо Байден заявил о получении местными нефтяными компаниями рекордных доходов и прибыли на фоне мирового экономического кризиса. В рамках брифинга с журналистами в Белом доме глава государства подчеркнул, что эти предприятия, расположенные на территории США, не выполняют свои обязательства по поддержке народа, так как отказываются снижать стоимость на энергетические ресурсы и топливо в стране. Политик добавил, что продолжит добиваться снижения цен на бензин.

Нефтяная промышленность не выполнила свои обязательства инвестировать в Америку. Одна за другой крупнейшие нефтяные компании отчитались о рекордной прибыли, и это не просто честное вознаграждение за работу, которую они делают. Джо Байден, президент США

Лидер США добавил, что говорит о настолько рекордных прибылях компаний, что в это "трудно поверить". Он заметил, что денежные средства направляются в руки акционеров, а не для улучшения ситуации американских потребителей.

Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс.

Фото и видео: Белый дом