Президент США Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс. Видеозапись голосования показал телеканал MSNBC
Байден вместе с внучкой посетили участок для голосования в штате Делавэр. Американский лидер оставил подпись за выданный бюллетень, затем проследовал в кабинку для голосования.
Спустя некоторое время президент обратился за помощью к волонтеру. Тот уточнял у Байден, на каком этапе находится процесс его голосования.
Ранее Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке.
Видео: YouTube / MSNBC
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