Он обратился за помощью к волонтеру.

Президент США Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс. Видеозапись голосования показал телеканал MSNBC

Байден вместе с внучкой посетили участок для голосования в штате Делавэр. Американский лидер оставил подпись за выданный бюллетень, затем проследовал в кабинку для голосования.

Спустя некоторое время президент обратился за помощью к волонтеру. Тот уточнял у Байден, на каком этапе находится процесс его голосования.

Ранее Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке.

Видео: YouTube / MSNBC