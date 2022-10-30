По словам американского лидера, у Москвы не было причин для такого решения.

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке. Об этом он заявил журналистам на избирательном участке в Уилмингтоне.

В субботу, 29 октября, в Минобороны РФ заявили о приостановке участия страны в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. В этот же день были атакованы корабли Черноморского флота и гражданские суда.

По словам американского лидера, у Москвы не было причин для приостановки участия в реализации зерновой сделки. Он также подчеркнул, что решение российской стороны приведет к усилению голода.

Ранее Байден перепутал количество штатов в США.

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