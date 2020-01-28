Байден ответил на обвинения республиканцев в пиаре

Глава США объяснил решение по высвобождению нефти из стратегических запасов.

Американский президент Джо Байден ответил на обвинения республиканцев в самопиаре. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе очередного обращения перед журналистами в Белом доме. Политик уточнил, что новое высвобождение нефти из стратегического резерва США политически не мотивировано скорым проведением промежуточных выборов в Конгресс. Он уверен в том, что те, кто его обвиняют, "проспали последние месяцы".

Проблема в том, что эти ребята спали, я не понимаю, где они были. Цена на заправке должна отражать цену на нефть… Где они были последние четыре месяца? Вот мой ответ. Джо Байден, президент США

Политик ответил на просьбу прокомментировать звучащие оценки о том, что новая интервенция нефти на мировой рынок связана с желанием администрации Вашингтона сбить цену на бензин в преддверии важных выборов. Джо Байден добавил, что продвигает цель ради того, что продвигает, а не скрытого мотива. Он призвал компании производить достаточные объемы бензина, но одновременно с этим двигаться в направлении перехода и развития альтернативных источников энергии.

Байден заявил, что введение военного положения в РФ якобы отражает трудности в СВО.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television