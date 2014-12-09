Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

Телефонный разговор между лидерами стран состоялся 10 сентября.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден опроверг сообщения средств массовой информации о том, что председатель Китая Си Цзиньпин отказался от встречи с ним. Об этом информирует агентство Reuters.

Об отказе в саммите ранее написало издание Financial Times, ссылаясь на источники, которые якобы смогли ознакомиться с содержанием телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина. В СМИ сообщалось, что американский лидер предложил коллеге из КНР провести первый очный саммит, но получил отказ.

Это неправда. Джо Байден, президент США

Телефонный разговор лидеров государств состоялся 10 сентября. О нем рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, в ходе общения поднимались вопросы о соблюдении прав человека, а также и подготовке к 26-ой Конференции Рамочной конвенции Организации объединенных наций по проблемам изменения климата. Псаки отметила, что разговор проходил на основе взаимоуважения, без чтения нотаций и высокомерного тона.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен отреагировал на скандал с прерванным брифингом президента Джо Байдена.

Фото: Белый дом