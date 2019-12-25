  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана "Ида"
Сегодня, 9:06
121
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана "Ида"

0 0

Он поручил предоставить федеральную помощь властям штата.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Луизиана из-за урагана "Ида". Об этом информирует пресс-служба администрации главы государства.

Сообщается, что Байден объявил сложившуюся в Луизиане ситуацию "крупным стихийным бедствием", а также поручил по возможности оперативно начать восстановительные работы.

Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия.

из заявления Белого дома

Напомним, стихия обрушилась на регион 30 августа. По данным на семь часов утра по московскому времени, электричество отключено в 1 000 809 домохозяйствах Луизианы. По данным ряда СМИ, в результате непогоды погиб один человек. Урагану присвоена вторая категория из пяти. Скорость ветра составляет около 170 километров в час. 

Ранее в Калифорнии сняли на видео огненный смерч.

Фото: pixabay.com

Теги: джо байден, ида, луизиана, стихийное бедствие, ураган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии