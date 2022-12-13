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Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине

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Глава США рассказал о последствиях пандемии и СВО на Украине.

Американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию на территории страны украинским кризисом, проведением российской специальной операции  и последствиями коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление глава государства сделал во время его выступления с ежегодным посланием к членам местного Конгресса США. По мнению политика, рост ценн на энергетические носители и продукты питания является глобальным процессом. Лидер США поставил заслугу для своей администрации в том, что в США темпы роста стоимости на товары замедляются. Показатели снижаются ежемесячно за последние полгода, а уровень оплаты труда - повышается. Лидер Белого дома уверен, что страна лучше других мировых участников подготовлена к инфляционным вызовам.

Инфляция стала глобальной проблемой из-за пандемии, которая порвала цепочки поставок. Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлона в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции.

Джо Байден, президент США

Напомним, что инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%. Байден заявил, что США "позаботятся" о ситуации вокруг метеозонда КНР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: джо байден, инфляция, конгресс, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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