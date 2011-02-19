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Байден обвинил Россию и ОПЕК в увеличении цен на нефть

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Американский лидер отметил, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок.

Президент США Джо Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в увеличении цен на нефть. Об этом он заявил на пресс-конференции в Глазго.

Американский лидер отметил, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок. Это стало одной из главных причин повышения цен на многие товары.

Если обратить внимание на стоимость бензина и нефти - это последствия того, что Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти.

Джо Байден, президент США

Ранее Байден раскритиковал Путина из-за "горящей тундры".

Видео: Youtube/Guardian News

Теги: джо байден, опек, президент сша, россия, цены на нефть
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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