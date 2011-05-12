Байден обсудит с семьей, участвовать ли в следующих президентских выборах

В Белом доме оценили желание главы США посоветоваться с близкими людьми.

Американский президент Джо Байден примет решение о том, участвовать ли ему в новых президентских выборах, запланированных на 2024 год, после того, как посоветуется с членами своей семьи. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, выступая в Вашингтоне. Чиновница добавила, что политик по-прежнему настроен на участие в процессе в качестве кандидата. Она напомнила, что политик имеет исключительное право подобного диалога с родными людьми.

Президент много раз говорил, <...> что намерен участвовать в выборах, планирует участвовать в них. У него будет частная беседа с членами семьи. Я, разумеется, не стану рассказывать о том, как могла бы выглядеть. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Байден пройдет регулярный медосмотр в ближайшие месяцы.

Фото и видео: Белый дом