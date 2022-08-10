Президент США Джо Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме. Момент попал в трансляцию телеканала CNBC Television
Во вторник, 9 августа, состоялась церемония подписания закона подписания закона о поддержке производителей полупроводников. После выступления лидера демократического большинства верхней палаты конгресса Чака Шумера американский лидер пожал тому руку, однако затем протянул ладонь во второй раз в пустоту.
Это уже не первый случай с Байденом, когда он не смог пожать руку кому-либо.
Ранее Белый дом признал у Байдена "остаточные явления" после COVID-19.
Видео: YouTube / CNBC Television
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