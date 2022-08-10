Американский лидер снова протянул ладонь в пустоту.

Президент США Джо Байден не нашел, кому пожать руку на мероприятии в Белом доме. Момент попал в трансляцию телеканала CNBC Television

Во вторник, 9 августа, состоялась церемония подписания закона подписания закона о поддержке производителей полупроводников. После выступления лидера демократического большинства верхней палаты конгресса Чака Шумера американский лидер пожал тому руку, однако затем протянул ладонь во второй раз в пустоту.

Это уже не первый случай с Байденом, когда он не смог пожать руку кому-либо.

Ранее Белый дом признал у Байдена "остаточные явления" после COVID-19.

Видео: YouTube / CNBC Television