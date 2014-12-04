Карин Жан-Пьер рассказала о причинах кашля президента США.

Белый дом признал у Байдена "остаточные явления" после COVID-19. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница уточнила, что главе государства приходится использовать ингалятор для того, чтобы справиться с кашлем. При этом он кашлял еще до заражения коронавирусом.

То, что мы видим сейчас, это остаточные явления. У него есть ингалятор, которым он пользуется время от времени. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что политик в последние выходные был объявлен лечащими врачами выздоровевшим. Джо Байден вышел с многодневной изоляции, на мероприятии во вторник 9 августа он неоднократно прерывал свое выступление из-за кашля. Также лидер США заметно страдал от насморка. Положительный тест на ковид президент сдал еще две недели назад. Он быстро поправился, но позже еще раз получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Представитель Белого дома Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Фото и видео: Белый дом