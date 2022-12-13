Байден назвал специальную военную операцию испытанием на века и обещал поддержку Украине

Глава США подтвердил поддержку Украины послу Оксане Маркаровой.

Американский президент Джо Байден назвал специальную военную операцию испытанием на века, а также обещал поддержку со стороны Вашингтона Вооруженным силам Украины и киевскому режиму. Об этом глава государства упомянул в своем ежегодном обращении к членам Конгресса США. Политик также обратился украинскому послу Оксане Маркаровой, которая находилась в зале местного законодательного органа в момент оглашения послания Байдена в качестве приглашенного, почетного гостя.

Она испытанием для Америки, испытанием для мира. мерика едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно. Джо Байден, лидер Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television