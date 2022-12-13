Байден пообещал наложить вето на закон, запрещающий аборты в США

Глава США рассказал о работе по защите репродуктивного здоровья граждан.

Американский президент Джо Байден пообещал наложить вето на закон, запрещающий аборты на территории США в том случае, если члены законодательного органа страны смогут принять данный документ. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего ежегодного выступления перед членами Конгресса с посланием о развитии страны.

Не сомневайтесь: если Конгресс примет национальный запрет на аборты, я наложу на него вето... уже более десяти штатов вводят строгие запреты на аборты. Джо Байден, президент США

Политик подчеркнул, что вместе с американским вице-президентом Камалой Харрис и администрацией сделает все возможное для того, чтобы защитить для населения доступ к репродуктивному здоровью и сохранить конфиденциальность пациентов. Напомним, что Верховный суд страны отменил постановление от 1973 года по делу "Роу против Уэйда". По нему федеральные власти страны гарантировали права, касающиеся абортов. Против отмены закона выступили всего трое судей Верховного суда, за отмену проголосовали шесть судей.

Байден призвал запретить продажу штурмового оружия в США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television