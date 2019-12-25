Белый дом сообщил о старте телефонных переговоров Байдена и Зеленского

Лидеры двух стран должны обсудить "наращивание Россией военных сил на границе Украины".

Президент США Джо Байден начал телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Диалог начался в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 мск). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Накануне Белый дом анонсировал переговоры Байдена и Зеленского. Лидеры двух стран должны обсудить "наращивание Россией военных сил на границе Украины". После этого, Байден пообщается с лидерами стран "Бухарестской девятки". Они обсудят прошедший во вторник онлайн-саммит РФ-США.

Ранее мы сообщили, что корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива.

Фото: Белый дом