Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива

На данный момент корабль "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива. Он игнорирует требования изменить курс.

Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

В сообщении сказано, что в четверг корабль снялся с рейда порта Мариуполь. Он поплыл в направлении Керченского пролива. В 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства. Украинская сторона должна была подать заявку на прохождение Керчь-Еникальский канал. Однако, это требование было проигнорировано.

Как сообщили в ФСБ, на данный момент корабль "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива. Он игнорирует требования изменить курс. Это создает угрозу безопасности мореплавания.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Pixabay