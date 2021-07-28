Байден: конфликт между крупными державами спровоцируют кибератаки

По его словам, прямые столкновения не станут причиной полномасштабной войны.

Президент США Джо Байден заявил, что война между странами может быть спровоцирована кибератаками. Об этом он сказал в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, пишет ТАСС.

По мнению американского лидера, прямые военные столкновения в настоящее время не могут стать причиной развертывания полномасштабных военных действий.

Мы видели, как киберугрозы все более способны наносить ущерб в физически существующем мире. <…> Если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве. Джо Байден, президент США

Кроме того, глава Соединенных Штатов обвинил РФ в том, что она распространяет дезинформацию, чтобы повлиять на ход промежуточных выборов США, которые пройдут в ноябре следующего года. По словам Байдена, это является нарушением американского суверенитета.

Ранее Байден заявил, что у главы России Владимира Путина есть "проблемы". Американский лидер подчеркнул, российская экономика только "восьмая из самых больших в мире". По мнению Байдена, на это повлиял акцент властей РФ на нефть и ядерное оружие.

Видео: YouTube / NBC News