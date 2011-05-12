В Госдуме прокомментировали трагедию с убийством активиста из США Чарли Кирка.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден и подобные ему политические лидеры в европейском регионе своими руками создали обстановку для радикализма. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в собственном аккаунте в российском мессенджере MAX. Законодатель уточнил в видеообращении, что речь идет о мировом вызове. Политик указал, что радикализм наносит огромный ущерб не только любому государству, но и любой политической системе.

Это радикалы, которых вырастили, создавая условия для ЛГБТ-сообщества*, финансируя этот блуд из различных фондов. Фактически своими руками Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Законодватель указал на внутреннюю ситуацию в США. Вячеслав Володин сообщил о шантаже в отношении президента-республиканца Дональда Трампа. Речь идет о том, что преступники ликвидируют его сторонников, а сам глава государства чудом уцелел в ходе избирательной кампании, когда избирался на новый срок в Белый дом.

* - Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Володин отметил успешную работу закона о контроле приема в школы детей мигрантов.

Фото и видео: MAX / Вячеслав Володин