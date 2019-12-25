В Госдуме оценили первые результаты нового закона об обучении детей иностранных граждан в РФ.

Федеральный закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка при поступлении в школу работает, а его его нормы помогают образовательным учреждениям и властям гармонизировать учебный процесс. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в собственном аккаунте в российском мессенджере MAX.

Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, социальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Напомним, что согласно данным от пресс-службы Рособрнадзора, свыше 87процентов несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в отечественных школах, не могут быть туда зачислены. В пресс-службе профильного ведомства добавили, что за период с апреля по август 2025 года документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей с иностранным гражданством. Однако полный комплект документов был подан родителями только в 8 223 случаях. Эти дети затем отправились на дальнейшее тестирование. В реальности проходили тестирование 5 940 детей, из которых успешно справились с задачей только 2 964 претендентов (около 50 процентов, или 12,6 процентов от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах).

